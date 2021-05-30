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غريفيث يصل إلى صنعاء بعد قطيعة قاربت العام

أخبار العالم العربي

غريفيث يصل إلى صنعاء بعد قطيعة قاربت العام
Reuters POOL
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
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أفاد مراسلنا بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وصل إلى صنعاء، اليوم الأحد، بعد قطيعة دامت لما يقارب العام، إذ أن صنعاء كانت ترفض استقباله بدعوى "انحيازه للتحالف".

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وكان مارتن غريفيث قد قال في ختام زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، إنه لا يزال بإمكان الأطراف اليمنية اغتنام الفرصة وإحراز تقدم نحو حل النزاع.

كما أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عقب انتهاء زيارته إلى السعودية، مفاوضات في سلطنة عمان مع رئيس الوفد التفاوضي لحركة "أنصار الله" اليمنية الحوثية، محمد عبد السلام.

وكتب عبد السلام على حسابه في "تويتر" أنه ناقش مع المبعوث الأممي وفريقه "الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للوضع الإنساني الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات، وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة".

المصدر: RT

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