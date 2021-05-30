 
مباشر

وفيات كورونا في مصر تتجاوز 15 ألف حالة

أخبار العالم العربي

وفيات كورونا في مصر تتجاوز 15 ألف حالة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qieg

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 1119 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

إقرأ المزيد
الصحة المصرية تحدد شروط الحصول على لقاح كورونا
الصحة المصرية تحدد شروط الحصول على لقاح كورونا

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1119 حالة، مقارنة 1133 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 260659 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 51 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 46 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15009 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 479 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 191475 شخصا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا