وفيات كورونا في مصر تتجاوز 15 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 1119 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1119 حالة، مقارنة 1133 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 260659 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 51 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 46 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15009 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 479 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 191475 شخصا.

المصدر: RT