انطلاق "ماراثون التلقيح" ضد كورونا في لبنان (صور)

انطلق صباح اليوم السبت، "ماراثون التلقيح" ضد فيروس كورونا بلقاح "أسترازينيكا"، في جميع المناطق اللبنانية.

إقرأ المزيد

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى إقبال كثيف منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بلقاح "أسترازينيكا".

هذا وتلقى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

إقبال كثيف منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز #أسترازينكاpic.twitter.com/RE6y4G6Scc — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) May 29, 2021

The AstraZeneca marathon is today! Happy to see all these people getting ready to be vaccinated! #HerdImmunity#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/gpzMNeTtVc — IMPACT (@impact_gov) May 29, 2021

وفي خطة لتشجيع المواطنين اللبنانيين على تلقي لقاح "أسترازينيكا"، أعلنت وزارة الصحة عن "ماراثون أسترازينيكا"، الذي بدأ اليوم السبت من الساعة 8 صباحا، وسيستمر لغاية 6 مساء، في عدد من مراكز التلقيح المعتمدة.

وأشار تقرير نشره التفتيش المركزي عن شهر أبريل، إلى أن 56% تغيبوا عن موعد التلقيح بـ"أسترازينيكا" بسبب المخاوف من آثار اللقاح الجانبية وعدم الثقة بسلامته، بينما تغيب عن تلقي لقاح "فايزر" 47% بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب. (الصفحة الرابعة من التقرير).

وأضاف التقرير: "استمر التخلف عن المواعيد في إبريل، ليبلغ معدل المتخلفين أكثر من 500 شخص في اليوم الواحد خلال النصف الأول من الشهر، وأكثر من 700 شخص خلال النصف الثاني، ويتعلق نحو نصف الحالات بلقاح أسترازينيكا".

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، كشف قبل أيام أن الوزارة تدرس حادث وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، وتقوم بالتحقق من المعلومات الخاصة بوفاة ثمانية مواطنين آخرين تلقوا تطعيمات من شركات أخرى.

المصدر: RT