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الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر
Reuters AA/
مقر جامعة الدول العربية
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كشف حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم 8 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي "في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوي وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية".

تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، حيث تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

المصدر: RT

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