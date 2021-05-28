وزير المالية المصري: سنستلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد قبل نهاية يونيو

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده ستستلم آخر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفا أن قيمته تبلغ 1.6 مليار دولار.

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وأضاف في حديثه مع موقع "اليوم السابع" أنه "عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري، ما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر".

ومع استلام الدفعة الجديدة، تحصل القاهرة على 5.2 مليار دولار، وهي قيمة القرض الكاملة بموجب البرنامج الحالي مع الصندوق.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري وتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.8% في العام المالي الجاري 2020 - 2021.

المصدر: "اليوم السابع"