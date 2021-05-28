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تونس.. ضبط سلاح "كلاشينكوف" بحوزة مسافرة في مطار قرطاج

أخبار العالم العربي

تونس.. ضبط سلاح
Reuters
مطار قرطاج
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أعلنت السلطات الأمنية في تونس الجمعة عن ضبط سلاح "كلاشينكوف" بحوزة مسافرة قادمة من إحدى الدول الإفريقية، في أثناء عمليات تفتيش في مطار تونس قرطاج الدولي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان بأن ضباط الجمارك وشرطة الحدود أحبطوا محاولة تهريب السلاح داخل أمتعة المسافرة الحاملة لجنسية دولة من المغرب العربي.

وأوضحت الوزارة أنه عثر على السلاح الناري طراز "كلاشينكوف" بعد إخضاع أمتعة المسافرة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل رجال الجمارك.

وتمّت إحالة المرأة إلى السلطات المختصة للتحقيق واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنها، حيث أنه لم يتضح الوجهة التي كانت ستقصدها في تونس وما اذا كان لها ارتباطات مع تنظيم أو عناصر متشددة، حسب الداخلية.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية

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