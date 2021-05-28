شاهد.. "كتائب القسام" تعرض صواريخ "عياش" وطائرات دون طيار في عرض عسكري بغزة

قدمت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عرضا عسكريا جنوبي قطاع غزة، هو الثاني من نوعه بعد أسبوع من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وجاء العرض ضمن مهرجان لتكريم عائلات القتلى الذي سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 11 يوما، واحتفالا بـ"انتصار المقاومة الفلسطينية"، حسب ما أفادت صحيفة "القدس العربي".

وجاب مئات من مقاتلي "القسام" الملثمين مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حاملين أنواعا مختلفة من الأسلحة منها صواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة وأسلحة قنص.

وشهد العرض شاحنات تحمل صواريخ كبيرة الحجم، استخدمتها الكتائب في قصف مدن إسرائيلية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

عرض عسكري في غزة

عرض عسكري في غزة

عرض عسكري في غزة

وعلى هامش المهرجان، قال ناشط بـ "القسام" يدعى "أبو أنس"، إن "الكتائب تشارك في عرس الانتصار على إسرائيل الذي قدمت فيه خيرة من قادتها".

وأضاف الناشط العسكري الذي لم يذكر اسمه: "سنواصل طريق الجهاد والإعداد والاستعداد لأي معركة قادمة".

عرض عسكري في غزة

عرض عسكري في غزة

المصدر: "القدس العربي" + RT