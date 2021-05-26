"كتائب القسام" تنشر صور 61 مقاتلا قضوا في معركة "سيف القدس"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن مقتل 61 من عناصرها بينهم قيادات، خلال معركة "سيف القدس" التي استمرت 11 يوما.

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ونشرت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني، صور المقاتلين والقادة الذين قتلوا في المعارك والقصف الإسرائيلي، من بينهم القائد المهندس محمود محمد فارس، القائد الميداني أسامة جمال محمد الزبدة ووالده المهندس جمال محمد الزبدة، قائد لواء عزة باسم صبحي شعبان عيسى، القائد العسكري جمعة عبدالله محمد الطحله، القائد العسكري وليد موسى خالد شمالي، القائد العسكري حازم مصباح الخطيب، والقائد العسكري سامي رضوان وغيرهم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القادة رضوان، والخطيب وشمالي وغيرهم، يشكلون وحدة تعرف باسم "ركن التصنيع" في كتائب القسام، وهي تعنى بتصنيع الصواريخ وتطوريها، وكانوا يعملون برفقة الطحله والزبدة واللذين وقف بشكل كبير خلف التطور للقدرات الصاروخية التي تمتلكها كتائب القسام.

ولفت موقع "القدس دوت كوم"، بأن من أبرز قتلى القسام، القائد محمود فارس الذي أطلق عليه لقب "المهندس"، وكانت صور أظهرته وهو يجري تجارب على طائرات مسيرة بدون طيار.

المصدر: RT+ alquds.com