"حماس": لولا صواريخ المقاومة لما كانت التسوية أولوية للولايات المتحدة

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق أن "التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة".

وأضف أبو مرزوق إن "حماس" تلقت دعوة من مصر لزيارتها، ومناقشة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف أن "الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وسيناقش جهود إعادة الإعمار".

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المصدر: RT