سفارة فلسطين في مصر تنسق لدخول أطباء من ألمانيا للمساهمة في علاج الجرحى في قطاع غزة

أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر، بوصول ثلاثة أطباء ألمان من أصول فلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، من أجل تقديم خدمات طبية تطوعية لجرحى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وقالت السفارة إنه "تم التنسيق مع سفارتنا في ألمانيا من أجل تسهيل دخول الوفد من مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تولت سفارتنا في مصر إنهاء الترتيبات والتصريحات اللازمة، ورافقهم مندوب من السفارة حتى معبر رفح البري".

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وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.

المصدر: RT