إسرائيل تنتقد بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق في "جرائم" ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في "جرائم" ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة يعتبر "فشلا أخلاقيا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التحقيق يهدف إلى "التغطية على جرائم حركة حماس" الفلسطينية، وأن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتا واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم: "تم تبني مشروع القرار".

المصدر: "رويترز"