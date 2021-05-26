الدفاع الفرنسية: مصر دولة "مفتاح" في إرساء الاستقرار في المنطقة

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، هيرفيه غرانجان أن "مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، وهي دولة "مفتاح" في إرساء الاستقرار"، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مكافحة الإرهاب.

وقال غرانجان في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، إن "مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، فهي دولة عربية وإفريقية ودولة من دول البحر المتوسط، وأيضا البحر الأحمر، وقريبة من دول الخليج، لذلك فهي دولة مفتاح في استقرار المنطقة، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولذلك تتباحث معها فرنسا في القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية، وقضية حوض البحر المتوسط، وقضايا منطقة الساحل".

وأضاف: "نحن نتشارك مع مصر في العديد من الأولويات ومنها مكافحة الإرهاب، حيث إن مصر لها دور كبير في ذلك، في ليبيا وشمال سيناء، كما تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وهذا مهم جدا جدا".

وأشار إلى أن "هناك حوارا متقاربا جدا بين مصر وفرنسا، حيث زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرنسا منذ أيام، كما زارها أيضا في نهاية 2020، وفي 2019، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، وهناك تواصل بين الدولتين وبين قادة الجيش في الدولتين".

المصدر: "الوطن"