زاخاروفا: بيان الجيش الأمريكي بشأن سوريا يتسم بالكذب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجيش الأمريكي يكذب عندما يتحدث عن دوره الحاسم في الانتصار على الإرهاب في سوريا.

في وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال فرانك ماكنزي، أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد يسمح لروسيا والصين بملء فراغ القوى، وتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لسبب ما، أخفى السيد ماكنزي عن الرأي العام حقيقة تواجد القوات المسلحة الأمريكية على الأراضي السورية لم ينل السماح من حكومة دمشق، الأمر الذي يجعل وجود هذه القوات بحد ذاته غير شرعي. إضافة يتسم بالكذب والخداع كلام قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نسب الدور الوحيد للجيش الأمريكي في القتال ضد داعش ومنع استئناف نشاطه داخل سوريا".

المصدر: نوفوستي