الأردن.. أكثر من 50 نائبا يطالبون بإصدار عفو عام

طالب أكثر من 50 نائبا في البرلمان الأردني، في مذكرة نيابية، اليوم الأربعاء، الحكومة بإصدار عفو عام "للتخفيف على المواطنين ومنح فرصة جديدة لأبناء الوطن".

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وقالت المذكرة التي تبناها رئيس لجنة "الحريات وحقوق الإنسان" النائب رائد الظهراوي، إن هذا التوقيت مناسب جدا لإصدار العفو نظرا للظروف التي تحيط بالوطن من الناحية الصحية والاجتماعية.

وأضافت أنه في ظل جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني سيكون إصدار العفو علامة فارقة في عودة الروح لعائلات الموقوفين.

وأوضحت المذكرة أن العفو العام سيخفف عن كاهل الأردنيين الكثير نفسيا واجتماعيا وماليا، كما سيخفف على موازنة الدولة التي تتكلف مبالغ طائلة، إضافة إلى الاكتظاظ في السجون.

المصدر: عمون





