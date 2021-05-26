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سقوط 5 مقذوفات أطلقها الحوثيون على قرية حدودية بمنطقة جازان

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سقوط 5 مقذوفات أطلقها الحوثيون على قرية حدودية بمنطقة جازان
Reuters KHALED ABDULLAH
أنصار الحوثي
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أعلن الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية، تلقي بلاغ عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

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وقال مهند بن جاسر زيلعي، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان".

وأضاف: "وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات"، مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

المصدر: "سبق"

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