سلطنة عمان.. وزارة الدفاع تبدأ استقبال طلبات التجنيد

أعلنت القناة العامة العمانية أن وزارة الدفاع ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، والالتحاق بالقوات المسلحة.

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وأشارت القناة العامة "OMAN TV" في "تويتر"، إلى أنه "تنفيذا للتوجيهات السامية للسلطان، هيثم بن طارق، القائد الأعلى، وبسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية، تبدأ وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الخميس في استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بقوات السلطان المسلحة".

وأضافت: "وذلك من خلال عدد من الإعلانات التي سيتوالى نشرها تباعا لكل من الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع".

🔴 تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية ، تبدأ وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم غد ( الخميس) في استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) May 26, 2021

والالتحاق بقوات السلطان المسلحة ، وذلك من خلال عدد من الإعلانات التي سيتوالى نشرها تباعا لكل من الجيش السلطاني العماني ، وسلاح الجو السلطاني العماني ، والبحرية السلطانية العمانية ، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع . — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) May 26, 2021

المصدر: "OMAN TV"