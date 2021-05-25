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بعد يومين من الاحتجاجات.. سلطان عمان يطلق خطة لإيجاد أكثر من 32 ألف فرصة عمل

أخبار العالم العربي

بعد يومين من الاحتجاجات.. سلطان عمان يطلق خطة لإيجاد أكثر من 32 ألف فرصة عمل
Reuters
سلطان عمان هيثم بن طارق
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أطلق سلطان عمان هيثم بن طارق مخطة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم بعد يومين من الاحتجاتات عل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشا في أسواق العمل.

وفي مقدمة الخطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وسيتم توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية  بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

بالإضافة إلى دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره مائتا ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد خمسة عشر ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

المصدر: "عمان نيوز"

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