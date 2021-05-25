سلطنة عمان.. تجدد الاحتجاجات السلمية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية

خرج عشرات المحتجين الغاضبين من إجراءات تسريح عمال وسوء حالة الاقتصاد العماني في مسيرة عبر مدينة صحار العمانية، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات في السلطنة.

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واندلعت الاحتجاجات في مدينة صحار الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط، والتي أصبحت نقطة اشتعال للمظاهرات.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طابورا طويلا من شرطة مكافحة الشغب، فضلا عن متظاهرين يرشقونهم بالحجارة على ما يبدو.

تتوافق الصور مع معالم معروفة حول صحار، وهي أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين مساء أمس الاثنين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترا جنوب غرب مسقط.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى اعتقالات أمس الاثنين من قبل الشرطة التي تستخدم العصي، فيما لم تقر شرطة عمان بإجراء أي اعتقالات.

المصدر: أ ب