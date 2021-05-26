مصدر لـRT: اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي ببغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".

وقال المصدر لـRT، إن "مصلح اعتقل في منطقة الدورة ببغداد من قبل قوة خاصة، يعتقد بأنها تابعة لمكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

ولم يكشف المصدر عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه.

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يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT