الحكومة الأردنية تهدد بخطوات تصعيدية إذا لم تفرج إسرائيل عن اثنين من مواطنيها

أكد وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة، للإفراج عن الأردنيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية.

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وأضاف الخرابشة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه في حال لم تفرج إسرائيل عن الأردنيين ستتخذ الحكومة خطوات تصعيدية، وقال: "لا يجوز لسلطات الاحتلال اعتقال المواطنين الأردنيين، بهذه الطريقة".



وأكد الوزير الخرابشة أن هناك وسائل كثيرة ستلجأ لها الحكومة في حال استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين، من دون ذكر طبيعة هذه الوسائل، لافتا إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود لتأمين عودة المعتقلين إلى ذويهما.



واعتبر الوزير الأردني أن السلطات الإسرائيلية خرقت القانون الدولي، مؤكدا أن الأردنيين لم يقوما بأي عمل يضعهما في دائرة الاتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع الجاري مواطنين أردنيين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين.

المصدر: عمون







