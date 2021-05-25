اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية صدفة.. "شؤون الأسرى الفسطينية" تكشف تفاصيل تسلل أردنيين

صرح المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أنه زار لأول مرة أمس الاثنين معتقلين أردنيين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين.

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وفي حديثه عن تفاصيل حادثة التسلل قال محاجنة، اليوم الثلاثاء: "المعتقلان تسللا إلى إسرائيل السبت الماضي عبر البيارات الأردنية، ومن ثم عبرا نهر الأردن الواقع على السياج الحدودي القريب من مكان سكانهم بلدة صما في محافظة إربد شمال الأردن".

وأضاف: "قطعا الحدود مشيا نحو 30-35 كيلومترا، واستغرق المشي نحو يوم ونصف اليوم حتى وصلا لمنطقة مأهولة بالسكان في منطقة قريبة من طبريا- بيسان".

وأشار إلى أنه تم اعتقالهما على يد سيارة شرطة إسرائيلية عبرت من المكان عن طريق الصدفة، فقد كان لباسهما لافتا للنظر. وتابع أنه تم نقلهما إلى مركز الشرطة والتحقيق معهما بشكل أولي، ومن ثم جرى تحويلهما لمركز تحقيق المخابرات الإسرائيلية.

وحول ظروف الاعتقال أكد محاجنة أن المعتقلين يعانيان من أساليب تحقيق مختلفة، والتحقيق معهما بشكل متواصل على يد محققين من المخابرات والشرطة منذ اليوم الأول لاعتقالهما.

كما أوضح أن "المعتقلين يرسلان التحية للأردن على كل المستويات ولوزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب لمتابعة قضيتهما".

المصدر: وكالة عمون الإخبارية