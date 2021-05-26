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نيران المتظاهرين تلتهم قصر العدل غربي كولومبيا

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نيران المتظاهرين تلتهم قصر العدل غربي كولومبيا
AFP
كولومبيا - أرشيف
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أضرم مشاركون في مظاهرات متواصلة في كولومبيا منذ عدة أسابيع النار في قصر العدل في مدينة تولوا، الواقعة في مقاطعة فالي ديل كاوكا الغربية.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع مساء يوم الثلاثاء، حين أشعلت مجموعة من المتظاهرين النار في المبنى، وعلاوة على ذلك لم يسمحوا بمرور سيارات الإطفاء.

 وفيما لم يصب أحد بأذى، إلا أنه تم الإبلاغ عن أعمال شغب في عدة مناطق من المدينة.

وكانت مظاهرات نظمت احتجاجا على الإصلاح الضريبي في كولومبيا منذ 28 أبريل، صاحبتها أعمال شغب في بوغوتا وكالي وميديلين ومدن أخرى.

وأصيب في أعمال الشغب أكثر من ألفي شخص، ولقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم، ووافقت الحكومة على تعديل خطط الإصلاح، واستقال وزير المالية، إلا أن الاحتجاجات تواصلت.

المصدر: تاس

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