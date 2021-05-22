السفارة الروسية لدى كولومبيا تنفي مزاعم مشاركة موسكو في الاحتجاجات

أكدت السفارة الروسية لدى كولومبيا، أن مزاعم وزير الدفاع الوطني الكولومبي دييغو مولانو أبونتي حول مشاركة روسيا في الاحتجاجات "لا أساس لها من الصحة".

وقالت في منشور على "فيسبوك": "نحن نرفض تماما مثل هكذا تصريحات".

ووصفت السفارة الاتهامات، بأنها "لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة".

وأشارت أيضا، إلى أن "مثل هذه التصريحات لا تساعد في تطوير العلاقات الودية التقليدية بين موسكو وبوغوتا".

وأعلن دييغو مولانو أبونتي، في وقت سابق، أن حوالي "15 شخصا قتلوا خلال أعمال الشغب"، مشيرا إلى أن "الأعداد التي أوردتها منظمات أخرى حول حصيلة أكبر من الضحايا غير صحيحة".

المصدر: RT