 
مباشر

مراسلنا: صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في ساحة التحرير ببغداد - فيديو

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh7v

أفاد مراسلنا في العراق، الثلاثاء، بأن صدامات وقعت بين المحتجين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "القوات الأمنية حاولت عصر اليوم تفريق المتظاهرين ودفعهم خارج ساحة التحرير، لكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف، أن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي في محاولة لتفريق المتظاهرين، وعلى إثر ذلك حدثت صدامات بين الطرفين".

وأشار مراسلنا، إلى وجود إصابات في صفوف المحتجين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا