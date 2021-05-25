مراسلنا: صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في ساحة التحرير ببغداد - فيديو

أفاد مراسلنا في العراق، الثلاثاء، بأن صدامات وقعت بين المحتجين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "القوات الأمنية حاولت عصر اليوم تفريق المتظاهرين ودفعهم خارج ساحة التحرير، لكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف، أن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي في محاولة لتفريق المتظاهرين، وعلى إثر ذلك حدثت صدامات بين الطرفين".

وأشار مراسلنا، إلى وجود إصابات في صفوف المحتجين.

المصدر: RT