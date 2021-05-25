مراسلنا: وصول متظاهرين من ست محافظات جنوبية إلى بغداد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بوصول أعداد "كبيرة" من المتظاهرين من ست محافظات جنوبية للمشاركة في احتجاجات العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "باصات كبيرة ومتوسطة الأحجام، أقلت المئات من المتظاهرين من ست محافظات وهي: كربلاء - ذي قار - الديوانية - بابل - واسط - النجف، للمشاركة في تظاهرات العاصمة بغداد".

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وأضاف، أن "عوائل ضحايا في التظاهرات ونشطاء اغتيلوا، حضرت إلى الاحتجاجات ورفعت شعارات تندد بحكومة مصطفى الكاظمي لعدم محاسبتها قتلتهم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "مندسين" في التظاهرات يحملون "أسلحة جارحة".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمكن من رفع الخيام من ساحات الاعتصام نهاية العام الماضي، ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

المصدر: RT