 
مباشر
عاجل
مراسلنا: استهداف قاعدة عين الأسد في العراق حيث تتواجد قوات أمريكية بثلاثة صواريخ

مصر تعفي طلاب غزة من المصروفات الدراسية

أخبار العالم العربي

مصر تعفي طلاب غزة من المصروفات الدراسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgtt

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر خلال اجتماعه الدوري، إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من المصروفات الدراسية.

إقرأ المزيد
قافلة
قافلة "صندوق تحيا مصر" تصل ميناء رفح حاملة مساعدات لقطاع غزة (صور + فيديو)

وأعلن المجلس تقديم أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، ودعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وأكد الوزير جاهزية المستشفيات الجامعية في الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي.

وشهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي، ورؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي - أسوان)، ويستهدف الاتفاق أن تقدم وكالة الفضاء المصرية قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا