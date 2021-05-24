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مصر.. توضيحات بشأن الإصابة بالفطر الأسود

أخبار العالم العربي

مصر.. توضيحات بشأن الإصابة بالفطر الأسود
Reuters
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أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في مصر أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت على نحو غير دقيق.

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وأوضح أشرف حاتم، أن المرضى الذين يستخدمون المضادات الحيوية بكثرة وكذلك الكورتيزون، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، قد يعرضهم ذلك للإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، مؤكدا أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دوما إصابة بالفطريات.

كما أوضح، أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس، لافتا إلى أنها تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وناشد أشرف حاتم، المواطنين بضرورة الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

المصدر: الوطن

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