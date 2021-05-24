زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب بحر عمان

ضرب زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر بحر عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، بوقوع زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في بحر عمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

زلزال بقوة ٢٫٩ في بحر عمان س ٤:٥٤ ص بالتوقيت المحلي. pic.twitter.com/NDETLQonNV — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) May 24, 2021

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومترات، وعلى بعد 19 كيلومترا عن ولاية دبا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: الشبيبة