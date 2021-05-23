رئيس هيئة قناة السويس: لم نغلق القناة بسبب سوء الأحوال الجوية من قبل

نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الأحد، وجود خلاف بين قبطان السفينة "إيفر غيفن" والمرشد التابع للهيئة أثناء عبورها الملاحي للقناة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "أم بي سي مصر"، إن "قبطان السفينة له الحرية الكاملة في تطبيق أو عدم تطبيق كلام المرشد التابع للهيئة.. الذي يدير الدفة لا يأخذ الأمر من المرشد، ولكن ينتظر تكراره من القبطان أو تغيره، وإذا لم يكرره لا ينفذه".

وأضاف: "لم يتم إغلاق قناة السويس بسبب سوء الأحوال الجوية من قبل، ومصر مرت العام الماضي بعاصفة قوية كانت سرعة الرياح بها تصل إلى 55 عقدة أي أكثر من سرعة الرياح وقت جنوح السفينة والتي بلغت حينها 17 عقدة".

وأشار، إلى "مرور 12 سفينة قبل (إيفر غيفن) من المدخل ذاته، وعبور 32 أخرى من المدخل الشمالي"، مؤكدا أن "السفينة طالبت بوجود قاطرتين أمامها أثناء عبورها، ولكن الهيئة لم تستجب، وأن هذا أمر يرجع للهيئة ولا تأخذ به أمرا من السفينة".

وأوضح، أنه "يتم تحديد مصاحبة قاطرة أو اثنتين للسفينة المارة بناء على حمولة السفينة وحجمها"، منوها إلى أن "السفينة الجانحة كان مصاحب بقاطرتين واحدة من الناحية اليمين وأخرى من الخلف، كما أنه لا يمكن أن تكون القاطرات في مقدمة السفينة".

ولفت إلى "عرض الهيئة على (إيفر غيفن) دفع (عربون) يصل إلى 200 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويض وتوريد المبلغ الباقي لدى إحدى البنوك المصرية المعتمدة، لضمان حق القناة"، مؤكدا أن "الهيئة تبحث في تعويض الخسائر وليس تحقيق المكاسب".

وأكد ربيع أنباء مصرع أحد العمال أثناء تعويم السفينة الجانحة، وأنه "سقط أثناء عمله من أحد مراكب الخدمات، التي شاركت في تحريك السفينة".

المصدر: "الشروق"