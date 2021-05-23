اللجنة العلمية لكورونا في مصر: نحن في ذروة الموجة الثالثة والمستشفيات ممتلئة بالمصابين

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، إن الفطر الأبيض موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "صدى البلد"، إلى عدم "تخويف المواطنين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر، لافتا إلى أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة".

وناشد المرضى الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.

وأضاف أن الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالاته لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لافتا إلى أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.

وأكمل النادي "في بعض حالات الفطر الأسود يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي عبر إزالة جزء من الوجه أو العين لمنع وصول الفطر إلى المخ وهو ما يحدث مع 60% من مرضى الفطر الأسود في الهند ، مشيرا إلى أن الهند تعاني من مرض الفطر الأسود قبل ظهور أزمة كورونا".

وحول أعراض لقاح كورونا قال من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته.

وتابع "نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبيرا والمستشفيات ما زالت ممتلئة".

ناصرحاتم ـ القاهرة