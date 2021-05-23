مراسلنا: وفاة مواطن من غزة متأثرا بجراحه نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، الأحد، بأن مواطنا فلسطينيا من سكان منطقة الزيتون في بيت حانون شمالي القطاع، توفي متأثرا بإصابته خلال القصف الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن "المواطن ويدعى عمار أبو جراد توفي اليوم الأحد، حيث كان يعاني من إصابة وصفت بالخطيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع".

وبدأت القوات الإسرائيلية يوم 10 مايو، حملة قصف واسعة على قطاع غزة، أشارت إلى أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 348 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 66 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1900 جريح.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 38 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، كما أصبح أكثر من 2500 شخص مشردين بسبب تدمير منازلهم.

المصدر: RT