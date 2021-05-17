الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 38 ألف فلسطيني من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 38 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، كما أصبح أكثر من 2500 شخص مشردين بسبب تدمير منازلهم.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن أولئك النازحين لجأوا للاحتماء بنحو 48 مدرسة تديرها أونروا، وأضاف أن 41 منشأة تعليمية دمرت، وفقا للموظفين الأمميين الموجودين على الأرض.

وأوضح ديوجاريك: "تقلص إمداد الكهرباء في أنحاء غزة إلى 6- 8 ساعات فقط يوميا في المتوسط، بينما توقف عمل عدد من الخطوط المغذية للطاقة. وعرقل هذا بدوره إمداد الكهرباء في منشآت الرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى من بينها المياه والنظافة والصرف الصحي".

وتابع المتحدث الأممي أن برنامج الأغذية العالمي بدأ تقديم المساعدة الطارئة لأكثر من 51 ألف شخص في شمال غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 212 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 22 جراء الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، حسب حصيلة رسمية أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات