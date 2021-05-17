الناطق باسم "كتائب القسام" يندد باستهداف المدنيين ويتوعد بالرد بقصف تل أبيب

ندد الناطق باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، باستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن الرد على هذه الأفعال سيكون باستهداف مدينة تل أبيب.

وقال في بيان: "لقد كثف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناء عليه فإننا نحذر العدو بأنه إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة، فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر".

وجاء بيان أبو عبيدة تزامنا مع إعلان جديد عن قصف عنيف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT