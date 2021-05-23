سفير فلسطين في مصر يرد على التخوفات من استخدام أموال إعمار غزة لشراء السلاح

رد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، على التخوفات التي تثيرها إسرائيل، حيث تدعي أن أموال المانحين لإعمار غزة قد تذهب لشراء السلاح.

وقال السفير دياب اللوح، في لقاء بقناة "النهار": "لا نرى أموالا نقدية، تأتي الأطراف المانحة والممولة تشرف بشكل مباشر على الإعمار سواء مصر أو أي دول أخرى تأتي بنفسها من خلال شركاتها أو التعاقد مع الشركات الوطنية في غزة"

وأضاف السفير: "نحن مع أي آلية مريحة ومطمئنة للدول الممولة والمانحة سواء بشركاتها أو تتعاقد مع شركات محلية، لا نريد أموالا توضع في خزائن السلطة ولا غير السلطة، نرحب بإعادة إعمار قطاع غزة وفق الآليات المريحة".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يعيش تحت صراع منذ 100 سنة، ويتعرض لمخططات إسرائيلية كثيرة لكنه شعب محب للحياة صاحب إرادة وعزيمة، يستمر قدما نحو مشروعه الوطني الفلسطيني".

ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية استطاعت بناء البنية التحتية للدولة، وتوجد أنظمة متكاملة على أرض فلسطين لكن إسرائيل تهدم أول بأول.. نعود لمربع الصرف جراء العدوانات المتكررة، لدينا اقتصاد منهك ومحاصر وقيود قاتلة لدخول المواد الخام من الاحتلال، وقيود على الصادرات التي تفوق حاجتنا".

ناصرحاتم ـ القاهرة

المصدر: RT