أمتار قبل وقوع الكارثة.. "توك توك" في مواجهة قطار روسي بمصر

تمكن سائق القطار الروسي رقم 974 في مصر، محمود شعبان، ومساعده ضياء الرفاعي، من منع وقوع كارثة على خط "القاهرة - الأقصر"، بإيقاف القطار قبل الاصطدام بـ"توك توك" علق على الخط.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سائق القطار ومساعده أوقفا القطار بشكل كامل قبل الاصطدام بـ"التوك توك"، أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي سوهاج ومنطقة الساحل.

وتم إبلاغ مراقبي الحركة بوجود "توك توك" عالق على شريط السكة الحديد أثناء مروره إلى الجانب الآخر، وذلك بالخط الطالع للسكة الحديد للقطارات المتجه إلى محطة الأقصر.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين مسير حركة القطارات بشكل كامل، وحجز وإيقاف حركة القطارات بشكل كامل لحين إزالة العارض على السكة بمساعدة الأهالي.

المصدر: "القاهرة 24"