مصر: عربات القطار الروسية المكيفة تدخل البلاد لأول مرة في تاريخها

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، أن العربات الروسية الجديدة التي تعاقدت لشراء 1300، بينها 800 عربة مكيفة، ستدخل مصر لأول مرة في تاريخ السكك الحديدية الوطنية.

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وقالت إنه من المتوقع وصولها وإدخالها الخدمة على خطوط السكة الحديد في مصر العام المقبل.

وذكرت أن الاتفاق مع التحالف الروسي الهنغاري الذى تقوده شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية، يشمل توريد العربات الـ1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التعاقد 180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

والعربات الروسية الجديدة ستعمل بالكامل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المميزة العاملة حاليا والمخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات، وكذلك ستحل محل بعض العربات المكيفة الحالية المسماة العربات الفرنساوي والإسباني التي ستنتقل للعمل هي الأخرى على الخطوط الفرعية والضواحي.

المصدر:"اليوم السابع"