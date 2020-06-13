الكشف عن أكبر صفقة من نوعها بين مصر وروسيا (فيديو+صورة)

كشف فيديو عن مشاهد تعرض لأول مرة للحظة اختبار عربات السكك الحديدية التي تعاقدت عليها مصر مع روسيا، والتي تعد أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر.

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وظهرت عربات السكك الحديدية خلال اختبارها في روسيا قبل شحنها إلى مصر، حيث تم اختبار جزء منها أيضا في مدينة بنها المصرية.

وكان مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات، قد أعلن في وقت سابق، أن الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة في طريقها إلى مصر.

وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3. ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد.

وأشار المصنع إلى أنه تم تصميم العربات لحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية.

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وأوضح المصنع أنه سيتم نقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سان بطرسبورغ ، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية، وسيستغرق التسليم حوالي شهر.

المصدر: RT