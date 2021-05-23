وزير خارجية قطر يزور السودان

يتوجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، إلى الخرطوم مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين، حسبما أفادت الخارجية السودانية.

وبحسب بيان للخارجية "من المنتظر أن يلتقي الوزير القطري خلال زيارته كلا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دلقو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الزيارة رفيعة المستوى تأتي "بغرض تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين جمهورية السودان ودولة قطر الشقيقة".

المصدر: RT