 
مباشر

وزير خارجية قطر يزور السودان

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يزور السودان
Reuters Mohamed Azakir
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgl0

يتوجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، إلى الخرطوم مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين، حسبما أفادت الخارجية السودانية.

وبحسب بيان للخارجية "من المنتظر أن يلتقي الوزير القطري خلال زيارته كلا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دلقو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الزيارة رفيعة المستوى تأتي "بغرض تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين جمهورية السودان ودولة قطر الشقيقة". 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا