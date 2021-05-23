مراسلنا: وزير الخارجية الفلسطيني يصل بغداد في زيارة رسمية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل RT، إن "طائرة المالكي هبطت في مطار بغداد الدولي، حيث توجه للقاء رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان".

وأضاف، أن "المالكي سيلتقي أيضا نظيره العراقي فؤاد حسين".

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وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بدأ زيارة إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويوم أمس، نقل مراسلنا في العراق، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيزور العاصمة بغداد الأحد، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: RT