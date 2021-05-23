 
مباشر

مراسلنا: وزير الخارجية الفلسطيني يصل بغداد في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

WAFA
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgj5

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل RT، إن "طائرة المالكي هبطت في مطار بغداد الدولي، حيث توجه للقاء رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان".

وأضاف، أن "المالكي سيلتقي أيضا نظيره العراقي فؤاد حسين".

إقرأ المزيد
مراسلنا: مستشار الأمن القومي العراقي يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
مراسلنا: مستشار الأمن القومي العراقي يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بدأ زيارة إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويوم أمس، نقل مراسلنا في العراق، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيزور العاصمة بغداد الأحد، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا