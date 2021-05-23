للمرة الثانية منذ بدء التهدئة.. وفد مصري يصل غزة

وصل وفد مصري اليوم الأحد إلى قطاع غزة، في زيارة هي الثانية من نوعها منذ بدء الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول القطاع.

وأكد مراسل RT في غزة أن الوفد المصري دخل القطاع عبر معبر بيت حانون (إيرز) عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ووصل وفدان أمنيان مصريان مؤخرا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقد أجرى أحدهما الجمعة مفاوضات في غزة مع قادة الفصائل، وتوجه لاحقا إلى رام الله حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي زيارة الوسطاء المصريين في مسعى لترسيخ التهدئة الهشة بعد جولة التصعيد العسكري الأخيرة حول قطاع غزة.

المصدر: RT