عباس يستقبل الوفد الأمني المصري ويشكر السيسي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره برام الله اليوم السبت الوفد الأمني المصري الذي وصل الأراضي الفلسطينية في مسعى لترسيخ التهدئة مع إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن عباس أطلع الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية، وكذلك تنسيق الجهود الرامية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بـ"ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأكدت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع أعرب عن شكره لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لما تبذله القاهرة من "جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار غزة والعودة إلى المسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

في المقابل، نقل الوفد المصري تحيات السيسي إلى عباس والشعب الفلسطيني.

وعقد الاجتماع بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

ووصل هذا الوفد إلى الضفة الغربية بعد إجراء مفاوضات مع قادة الفصائل في قطاع غزة أمس، وذلك بالتزامن مع وصول وفد مصري ثان إلى إسرائيل لبحث ترسيخ التهدئة.

المصدر: وفا + RT