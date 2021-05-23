ردا على العقوبات الأمريكية.. قيادي حوثي يهدد باستهداف "مواقع غير متوقعة"

استنكر قيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين عسكريين فيها، وهدد بإمكانية توسيع نطاق الهجمات على "دول العدوان".

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر "تويتر" أن "العقوبات لا تخيف المجاهدين"، وأضاف "إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم فربما تضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان".

العقوبات لاتخيف المجاهدين

واذا استمروا بحصارهم وعدوانهم ف ر ب م ا تضرب اماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 22, 2021

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وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على اثنين من القادة العسكريين للحوثيين يقودان هجوما للسيطرة على منطقة مأرب اليمنية، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى التهدئة وضغط من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما دعا ليندركينغ التحالف العربي بقيادة السعودية إلى رفع كل القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية لتخفيف وطأة أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: "رويترز"