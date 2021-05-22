ظهور الأميرة لطيفة في صورة من دبي

نشرت صورة هذا الأسبوع على حسابين عامين في "إنستغرام" تظهر فيها الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، التي لم تر أو يسمع عنها أو منها منذ شهور، وفق ما أوردت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

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وذكرت الشبكة أنها لم تستطع التحقق من الصورة ولا الحصول على مزيد من المعلومات.

لكن صديقة لطيفة أكدت أنها الأميرة التي تظهر في الصورة.

وتدرك "بي بي سي" أن ظهور الصورة ليس عشوائيا أو عرضيا، بل يرتبط بتطورات أخرى غير معلنة.

وأكد ديفيد هاي، الشريك المؤسس لمجموعة حملة "الحرية للطيفة"، أن هناك عدة تطورات مهمة وإيجابية محتملة في الحملة.

ولم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن على طلب "بي بي سي" للتعليق.

وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على الصورة، لكنها قالت لـ "بي بي سي" إنها تنتظر "دليلا مقنعا على أن لطيفة لا تزال على قيد الحياة"، ووعدت الإمارات بتقديمه لها.

المصدر: "بي بي سي" العربية