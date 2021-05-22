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الجيش المصري ينشر صور وصول جنوده إلى السودان

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر صور وصول جنوده إلى السودان
RT @EgyArmySpox
الجيش المصري ينشر صور وصول جنوده إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك "حماة النيل"
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نشر المتحدث باسم الجيش المصري مساء يوم السبت صورا وثقت وصول الجنود المصريين إلى السودان للمشاركة في التدريب العسكري المشترك "حماة النيل".

وقال المتحدث في بيان على "فيسبوك" اليوم: وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

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وأضاف أن التمرين يهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وأفاد بأن التمرين يأتي استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل 1"، و"نسور النيل 2".

وكان الجيش السوداني قد أعلن وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات "حماة النيل"، والتي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو الجاري.

وأشار الجيش السوداني في بيان إلى أن القوات المصرية وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

المصدر: RT

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