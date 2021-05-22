عناصر في الفصائل العراقية المسلحة يصورون "الطائرة التي قصفتهم" على الحدود مع سوريا (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو مصور لمجموعة عناصر في الفصائل العراقية المسلحة، وهي تصور طائرة تعتقد بأنها نفذت ضربة جوية ضدها على الحدود مع سوريا.

ويظهر الفيديو الذي صورته مجموعة العناصر على الحدود العراقية السورية، وهم يتابعون طائرة في الجو، يعتقدون بأنها هي التي نفذت ضربة جوية ضدهم ظهر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي لـRT، بأن عجلة تابعة لفصيل مسلح، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية.

وكشف مصدر في الفصائل العراقية المسلحة لـRT, اليوم السبت، أن الطيران الذي استهدف عجلة تابعة لها على الحدود العراقية السورية، كان أمريكيا أو إسرائيليا.

يذكر أن بعض الفصائل العراقية المسلحة، تتواجد على الحدود العراقية السورية، ودائما ما تتعرض لعمليات قصف من طائرات "مجهولة"، حيث تتهم هذه الفصائل إسرائيل وأمريكا باستهدافها.

المصدر: RT