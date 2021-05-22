العراق يشيد بدور مصر في "وقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين"

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن بلاده أشادت بدور مصر في وقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين.

وقال الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، وأشاد بمساعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين".

وأضاف، أن "حسين بحث مع شكري العلاقات الثنائية وأهمية الدفع بها لمديات أرحب، وتعزيز العمل ضمن آلية التنسيق الثلاثي (العراق - مصر - الأردن)".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين، وشددت على ضرورة أن يكون هناك حل "عادل وشامل".

المصدر: RT