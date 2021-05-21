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محافظ شمال سيناء يستقبل أكبر قافلة إنسانية مقدمة من مصر لفلسطين

أخبار العالم العربي

محافظ شمال سيناء يستقبل أكبر قافلة إنسانية مقدمة من مصر لفلسطين
youm7
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استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشه، أكبر قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب المصري إلى نظيره الفلسطيني بمعبر رفح البري، والتي تحركت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ شوشه إن القافلة تضم 75 شاحنة، وسيتم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني غدا السبت.

وأوضح اللواء شوشه أن "القافلة تأتي في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، والتي تعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية".

المصدر: RT + اليوم السابع

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