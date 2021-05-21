محافظ شمال سيناء يستقبل أكبر قافلة إنسانية مقدمة من مصر لفلسطين
youm7
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg71
استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشه، أكبر قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب المصري إلى نظيره الفلسطيني بمعبر رفح البري، والتي تحركت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحافظ شوشه إن القافلة تضم 75 شاحنة، وسيتم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني غدا السبت.
وأوضح اللواء شوشه أن "القافلة تأتي في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، والتي تعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية".
#عاجل | المساعدات المصرية لـ #غزه تتوالى.. شاهد قافلة #صندوق_تحيا_مصر فى طريقها للقطاع— اليوم السابع (@youm7) May 21, 2021
للمشاهدة..https://t.co/7wHSPTwtSvpic.twitter.com/0CeWg1UMsM
المصدر: RT + اليوم السابع