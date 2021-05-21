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الصحة الفلسطينية تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف على غزة

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى 248 شهيدا"، وأكثر من 1900 جريح.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، و17 مسنا، وأن هناك أكثر من 1900 جريح".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، على أن يبدأ العمل به منذ الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا، وسيكون متزامنا ومتبادلا.

المصدر: RT

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