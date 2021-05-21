مصدر بكهرباء مصر: لا أعطال بخط الربط مع الأردن

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن خط الربط الكهربائي مع الأردن يقوم بالتغذية وليس به أي أعطال، مشيرا إلى الانقطاعات التي شهدتها معظم محافظات المملكة.

وأضاف المصدر أن "الانقطاعات التي شهدتها معظم المحافظات الأردنية جار تحليلها حاليا بالتعاون المشترك بين مصر والأردن لتوضيح أسباب هذا الانقطاع".

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وانقطع ظهر اليوم الجمعة، التيار الكهربائي عن جميع مناطق المملكة، حيث أكدت الحكومة الأردنية أن سببه عطل في الشبكة المصرية المزودة للأردن.

وأكدت شركة كهرباء الأردن أن العمل جار على إعادة التيار الكهرباء بشكل تدريجي، لعدم إمكانية إرجاعه دفعة واحدة.

المصدر: "أخبار اليوم"