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القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين بقنابل الصوت

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين بقنابل الصوت
Reuters
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى 21 مايو 2021
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أفادت مراسلتنا في القدس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت.

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا باطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن مئات الأشخاص قاموا برمي الحجارة على أفرادها داخل باحات المسجد فردت بتفريقهم.

يأتي ذلك، تزامنا مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي وفي قلقيلية، وفق ما نقلت مراسلة RT في الضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات مع القوات الإسرائيلية عن إصابة 38 شخصا في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي إصابة مباشرة بقنبلة غاز في الرأس، أما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي فقد وصلت إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي إصابة بالرصاص الحي في الساق وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. 

كما تحدثت المراسلة عن انطلاق مسيرة باتجاه حوارة من نابلس، وعن مسيرة لحركة حماس من رام الله إلى بيت إيل.

المصدر: RT

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